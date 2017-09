Bimba di 9 anni si perde mentre era al mercato con la nonna

E' stata la richiesta di una nonna disperata alla sala operativa della Questura, a far scattare tempestivamente le ricerche di una bambina di 9 anni. La donna, in lacrime, ha raccontato all’operatore della Polizia di Stato, che la ragazzina era uscita col nonno ma, nei pressi del mercato della Montagnola, in via Pico della Mirandola, era scappata facendo perdere le sue tracce.

Trovata mentre attraversava la Colombo

Il poliziotto, ha immediatamente allertato le volanti della zona dando una descrizione della piccola che, poco dopo, veniva intercettata mentre cercava pericolosamente di attraversare la via Cristoforo Colombo. Immediatamente sul posto sono arrivati gli agenti che, dopo averla rassicurata, l’hanno affidata ai familiari.