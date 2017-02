Bambina rapita a Guidonia: genitori la portano via dalla casa famiglia

L'hanno rapita dalla casa famiglia dove era stata affidata lo scorso 6 febbraio, dopo essere stata trovata a camminare da sola sulla via Tiburtina, nel territorio di Guidonia Montecelio. Ad essere portata via dai genitori, una coppia di bosniaci di 25 e 27 anni, una bambina di soli 2 anni. E' accaduto nel pomeriggio di lunedì nella struttura protetta del Comune della Città dell'Aria dove la bimba era stata portata dalle forze dell'ordine. La coppia e la bambina sono attivamente ricercati da polizia e carabinieri.

DA SOLA SULLA VIA TIBURTINA - I fatti risalgono allo scorso 6 febbraio quando la piccola di due anni venne trovata mentre camminava da sola sulla via Tiburtina. Notata dai passanti venne poi salvata da polizia e carabinieri. Effettuati gli accertamenti dai militari dell'Arma gli stessi scoprirono che la bambina, figlia della coppia di bosniaci, era stata affidata il giorno prima in custodia dagli stessi ad un italiano di 45 anni che abita nel loro stesso palazzo.

AFFIDATA AI SERVIZI SOCIALI - Denunciato l'uomo, e segnalati in Prefettura i genitori, la bambina venne poi affidata ai servizi sociali in una casa famiglia. Sino al pomeriggio di ieri, quando padre e madre della piccola l'hanno rapita dalla struttura protetta di Guidonia Montecelio.