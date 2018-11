Sale sul tetto della scuola e precipita nel lucernaio, ferita 13enne

È precipitata dal lucernaio della scuola facendo un volo di oltre 3 metri e mezzo. A rimanere ferita una studentessa di 13 anni. L'incidente è avvenuto martedì 6 novembre all'Istituto Comprensivo Parini di via delle Azzorre ad Ostia. Allertati i soccorritori la minorenne è stata portata d'urgenza all'ospedale Bambino Gesù in codice rosso, ma da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

In particolare la caduta è avvenuta mentre nella scuola media era in corso un consiglio d'istituto. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine la adolescente, in compagnia di altri due studenti, è salita all'ultimo piano dell'istituto scolastico di Ostia Ponente. Aperta una finestra dalla quale si accede al tetto è poi salita su un lucernaio. Lo stesso però ha ceduto sotto il peso della 13enne facendola precipitare da un'altezza di 3,70 metri.

Affidata la ferita alle cure del personale del 118, sul posto per svolgere accertamenti sono intervenuti gli agenti del Commissariato Lido di Ostia che hanno ascoltato i testimoni avviando le indagini su quanto accaduto.