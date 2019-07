Bambina di 16 mesi morsa dal cane di famiglia: è grave al Bambin Gesù

E' ricoverata in gravi condizioni ma fortunatamente non in pericolo di vita una bambina di 16 mesi che è stata morsa dal cane di famiglia, un pitbull, ad Anzio in una villetta a Lido dei Pini.

La piccola era in vacanza con i suoi genitori e giocava nel giardino quando all'improvviso il cane l'ha aggredita e morsa al volto. Portata immediatamente presso gli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno è stata medicata quindi trasferita presso il Bambin Gesù di Roma per essere operata.

Ci sono voluti 40 punti di sutura sul volto della piccola. Resterà in ospedale e la prognosi è di 40 giorni. La Polizia e il Servizio veterinario ella Asl hanno accertato che il cane aveva il microchip ed era regolarmente vaccinato. I genitori della piccola, che erano giunti sul litorale dalla Toscana, hanno riferito che mai il pitbull si era mostrato aggressivo nei loro confronti e della figlia.