Romanina: chiude l'auto con la figlia dentro, salvata bimba di 3 anni

Sono stati lunghi momenti di tensione quelli vissuti da una mamma in un parcheggio di via Alimena lo scorso venerdì pomeriggio. Un errore che sarebbe potuto finire in tragedia. La donna, dopo aver sistemato la figlia di 3 anni sul sediolino, ha chiuso lo sportello della vettura dimenticando le chiavi all'interno facendo quindi scattare le sicure automatiche.

La piccola, così, è rimasta bloccata nell'auto. La mamma, incinta di un altro figlio, ha così bloccato una pattuglia dei carabinieri di Tor Vergata in transito che sono immediatamente intervenuti. Un militare ha fermato un bus in transito per prendere un martelletto antipanico e ha rotto il finestrino anteriore sinistro dell'auto liberando la bambina.

Mamma e figlia, visitate del personale medico del 118 accorso sul posto, stanno bene. Solo tanto spavento.