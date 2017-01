Ospedale Bambin Gesù: la Santa Sede conferma la fiducia a Mariella Enoc

Rinnovata fiducia nell’operato di Mariella Enoc. Il Segretario di Stato, il Cardinale Pietro Paolin le ha confermare l’incarico di Presidente dell’ospedale cattolico, per un altro quadriennio. Nella lettera, firmata dal porporato, sono stati espressi sentiti ringraziamenti per l’attività sin qui svolta.

IL BAMBIN GESU' - Mariella Enoc, nominata nel febbraio 2015 presidente dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, è anche è membro della Pontificia Commissione per la Sanità Cattolica e vicepresidente della Fondazione Cariplo. A lei, novarese di nascita, resta fino al 31 dicembre 2020 la presidenza del complesso ospedaliero che include le due strutture del Gianicolo e San Paolo Fuori le Mura a Roma e di Palidoro e Santa Marinella sul litorale laziale.

LA FIDUCIA - Nella sua lettera il cardinale Paolin ha espresso “Vivo apprezzamento e profonda e sentita gratitudine della Santa Sede, per l'opera da Lei svolta, con competenza, professionalità, dedizione grande e non senza sacrificio, in favore dell'Ospedale in questi due anni di intensa attività, per favorirne il rinnovamento, renderne sempre più "virtuoso" il funzionamento e, soprattutto, promuovere la missione di essere una straordinaria opera di carità del Papa a servizio dei bambini ammalati e delle loro famiglie”.