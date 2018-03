Bagno notturno nella Fontana di Trevi, multa da 900 euro. Vigili transennano l'accesso

Novecento euro di multa. Questo quanto dovranno pagare le due persone che, nella serata di sabato 17 marzo, hanno deciso di farsi un bagno nella Fontana di Trevi. E' successo intorno alle 20:45. A ripescare i due, ubriachi, gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale del Gssu.



I due sono stati identificati e multati di 450 euro ciascuno, come previsto dall'Ordinanza n.82/2017 per la salvaguardia dei monumenti emessa dalla Sindaca Virginia Raggi, in attesa dell’intervento della Sovrintendenza dei Beni Culturali per verificare lo stato della fontana.

Non finisce qui però. A causa dell’elevato numero di turisti e dalla situazione diventata critica si è deciso di chiudere l'accesso dalle 21:30. "Proprio quello che chiediamo da tempo: ingresso contingentato ed a pagamento. Altrimenti facciamo solo assistenza ai bagnanti", commenta il sindacato Sulpl Roma.