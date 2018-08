Fontane come piscine: minorenne fa il bagno a piazza Navona, multati i genitori

Prosegue la battaglia della Polizia Locale di Roma Capitale contro i 'bagnanti' che usano le fontane storiche della Capitale come luogo per refrigerare i loro bollori. Dopo aver attuato un presidio 24 ore su 24 in tutte le aree 'a rischio' della Capitale (qui il video), i 'caschi bianchi' continuano a ripescare e multare i turisti incivili. L'ultimo episodio nel pomeriggio di venerdì 24 agosto. In particolare alle 14:00, è stato un ragazzo spagnolo di appena 12 anni ad essere fermato da una pattuglia del Comando Generale, in servizio di controllo in piazza Navona, mentre era intento a bagnarsi in una delle fontane monumentali site nell'area.

Bagno nella fontana di piazza Navona

Il dodicenne al momento del fatto era con tre fratelli, tutti minorenni, i quali lo incitavano a proseguire nella passeggiata all'interno della vasca. Gli agenti, una volta provveduto a far uscire il ragazzo dall'acqua, si sono attivati per rintracciare i genitori, i quali si erano momentaneamente allontanati per fare shopping nelle vie limitrofe. Ed è proprio nei loro confronti che si è potuto procedere con un verbale da 450 euro.