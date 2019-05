"Che bella la Fontana di Trevi": turista fa il bagno all'alba

Il fascino irresistibile delle fontane romane colpisce ancora. A cedere alla tentazione di un tuffo nella celebre fontana di Trevi è stato un turista americano di 26 anni all’alba di domenica. Intorno alle ore 6.50, una pattuglia del I gruppo Centro “Ex Trevi” ha bloccato l’uomo che era appena entrato all'interno della fontana

La giustificazione: “Non ho visto il divieto”

Per giustificare il suo gesto, il cittadino americano ha dichiarato di non aver visto i cartelli indicanti il divieto e di voler fare un bagno nella fontana per celebrare la bellezza artistica e storica del monumento. L’uomo, privo di documenti, dopo essere stato identificato a seguito di diversi tentativi, è stato multato con una sanzione di 450 euro.

Le fontane irresistibili per i turisti

Durante lo scorso mese di aprile, un’altra turista, di provenienza francese, è stata raggiunta dalla stessa sanzione di 450 euro per essere entrata nella “Fontana delle api” tra via Vittorio Veneto e via San Basilio. Prima di lei, a gennaio, due turisti sono stati bloccati prima di entrare all’interno della Fontana del Moro.