In slip e camicia trasparente nella Fontana di Trevi: quarto bagno in venti giorni

Slip e camicia trasparente. Così l'hanno trovato nella Fontana di Trevi i vigili urbani intervenuti nello storico monumento romano intorno alle 19:30 di ieri 3 maggio. A scegliere l'opera del Bernini come una piscina dove poter esibire parte delle proprie grazie una turista danese di 25 anni, poi fatta uscire dagli agenti della Polizia Locale Gruppo Centro intervenuti a Trevi. Accompagnata negli uffici di via della Greca, Mira Vinding Risgaard, questo il nome della giovane nata a Copenaghen, è stata denunciata per atti osceni e multata di 450 euro.

QUATTRO BAGNI IN VENTI GIORNI - Dunque un ennesimo oltraggio alla Fontana di Trevi. Meno di una settimana fa era stata una turista tedesca di 60 anni ad essere ripescata sempre dai 'caschi bianchi' del I Gruppo. Un bagno mattutino che aveva seguito di pochi giorni (il 23 aprile) il bagno del perfomer spagnolo Adrian Pino Olivera, che scelse lo storico monumento della Città Eterna per purificarsi in nome di Venus. Stesso copione anche il 12 aprile quando un cittadino italiano, spacciatosi inizialmente per straniero, fece una nuotatina a stile 'rana' per poi essere tirato fuori dai vigili urbani ed essere denunciato e multato come nell'ultimo caso della turista danese.