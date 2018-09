Fontane come piscine: turista fermata dentro la Barcaccia di piazza di Spagna

Un bagno nella Fontana della Barcaccia ed uno nella Fontana di Trevi, in entrambi i casi finiti con una multa da 400 Euro. Prosegue l'impegno degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale a tutela del decoro urbano e del patrimonio artistico e storico della città. Nel weekend i caschi bianchi del I Gruppo "ex Trevi" hanno fermato e sanzionato tre turisti per essersi bagnati nelle fontane monumentali della capitale.

Bagno nelle Fontana della Barcaccia

E' toccato prima ad una turista di nazionalità tedesca di 41 anni, che nella tarda serata di sabato aveva immerso i piedi all’interno della Barcaccia, a due passi dalla Scalinata di Trinità dei Monti a piazza di Spagna. All'alba di ieri invece ad essere sanzionata è stata una coppia di turisti ventenni di nazionalità inglese, appena entrati nella Fontana di Trevi.