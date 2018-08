"Non potete giocare al pallone", bagnino aggredito dal branco in spiaggia

Stavano giocando a pallone in spiaggia infastidendo i bagnanti. Quando il bagnino si è avvicinato al gruppo e gli ha detto si smetterla lo hanno poi aggredito, colpendolo con uno schiaffo dopo averlo accerchiato. I fatti sono accaduti lo scorso mercoledì in uno stabilimento balneare di Cretarossa, a Nettuno.

Bagnino aggredito a Nettuno

In particolare il gruppo di ragazzi, dei romani secondo quanto riferito dai testimoni, dopo aver cominciato a giocare al calcio vicino gli ombrelloni non ha digerito il richiamo del giovane bagnino, un 18enne. Da qui la lite verbale con il branco che ha poi accerchiato il giovane colpito all'improvviso da uno schiaffo al volto. Il gruppo si è poi dileguato.

Gruppo di ragazzi aggredisce bagnino a Cretarossa

Allertata la centrale operative del 112 sul posto sono quindi intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto ed i carabinieri della Compagnia di Anzio, ai quali il giovane ha poi sporto denuncia. A parte la paura, nessuna conseguenza per la vittima, che non è dovuta ricorrere alle cure mediche. I responsabili dell'aggressione non sono ancora stati identificati.