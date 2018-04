Biglietti falsi per Roma-Barcellona, arrestato bagarino. Faceva 'promozione' sul web

Pubblicizzava su internet biglietti a prezzi stracciati per il match di Champions League Roma - Barcellona, assicurando che il pagamento ed il ritiro del tagliando poteva avvenire nei pressi dello stadio. Fidandosi dell’allettante annuncio, un ignaro turista polacco si è recato allo Stadio Olimpico, convinto di poter assistere alla partitissima.

Bagarino biglietti Roma-Barcellona

Ad evitare la truffa ai suoi danni, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Roma, che hanno fermato un 46enne, cittadino italiano, proprio mentre cedeva il biglietto falso dietro il corrispettivo di 50 euro. Indosso al bagarino i poliziotti hanno trovato altri tickets contraffatti ed una ingente somma di denaro, sequestrata in quanto ritenuta provento dell’ attività illecita.

Bagarino in manette all'Olimpico

Il 46enne, con precedenti specifici per bagarinaggio, già destinatario di un divieto ad assistere a manifestazioni sportive (Daspo) emesso dal Questore di Roma per cinque anni, è stato deferito in stato di arresto all’autorità giudiziaria in quanto inottemperante alla prescrizione. I controlli anti bagarinaggio degli agenti della Polizia di Stato verranno ripetuti in occasione del derby di domenica prossima.