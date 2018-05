Tennis, Internazionali d'Italia: vendono biglietti falsi ai turisti. Daspo per due bagarini

Bagarini all'opera al Foro Italico dove la polizia ha sequestrato 15 biglietti falsi e sanzionato due truffatori in trasferta dalla Campania. La scoperta da parte della polizia impegnata sin dalla mattinata di ieri nell'area dove nel pomeriggio si è svolta la finale degli Internazionali d'Italia di tennis.

Bagarini agl Internazioni d'Italia di tennis

Nell'ambito dei controlli gli agenti hanno sequestrato 30 biglietti d’accesso all’impianto sportivo di cui la metà sono risultati del tutto contraffatti. Identificati e sanzionati due bagarini entrambi partenopei, trasferitisi nella capitale proprio per approfittare della enorme richiesta dei biglietti d’accesso, mentre tentavano di truffare con i falsi alcuni ignari turisti asiatici. Per entrambi è stato emesso un decreto di divieto di assistere alle manifestazioni sportive da parte del Questore di Roma (Daspo).

Bagarini recidivo

Per inottemperanza ad un doppio decreto Daspo, precedentemente emesso per l’attività di bagarinaggio, nel corso della serata è stato arrestato un uomo proveniente anch’egli dalla provincia di Napoli, già finito in manette per analogo motivo nel mese di novembre scorso, in occasione del derby di andata tra Lazio e Roma e per questo colpito anche dal provvedimento di divieto di ritorno nella Capitale che non ha rispettato.

Ordinanza anti alcol all'Olimpico

Nella stessa serata era in programma nell’adiacente stadio Olimpico, l’incontro di calcio tra Ss Lazio e Inter, valevole per l’ultima giornata del campionato di serie A, con in palio l’accesso alla Champions League e che faceva registrare l’afflusso record di circa 70 mila persone. Per l’occasione, al fine di prevenire incidenti, è stata emessa per motivi di sicurezza dal Prefetto della Capitale, l’ordinanza che vietava la vendita di bevande in bottiglie di vetro.

Violata ordinanza anti alcol

Al termine dei controlli sono stati denunciati due ambulanti ed il titolare di uno dei chioschi presenti sul Lungotevere proprio nelle immediate vicinanze dello stadio, per la violazione di tale ordinanza. La giornata si è conclusa con numerosi altri sequestri amministrativi di merce varia messa in commercio in modo abusivo da venditori ambulanti e con la contestazione delle relative sanzioni amministrative per un importo totale di circa 50 mila euro.