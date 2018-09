Badante infedele ruba denaro dal bancomat dell'anziana che accudiva

Una badante in prova, approfittando delle precarie condizioni di salute di un'anziana signora per cui lavorava, si è appropriata del bancomat e, in diverse occasioni si è recata in banca per prelevare denaro. I forti sospetti che la donna fosse l'autrice dei prelevamenti hanno fatto sì che i familiari della vittima si rivolgessero agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Tivoli che, una volta ricevuta la denuncia, hanno avviato un’attività di indagine.

Badante infedele a Villanova di Guidonia

Indagine che ha portato gli investigatori a recarsi presso l’istituto bancario di Villanova di Guidonia dove, acquisite le immagini di videosorveglianza, sono riusciti attraverso un fotogramma ad immortalare la figura di una donna che accedeva all’interno dell’area riservata agli sportelli e dopo aver prelevato contante si allontanava immediatamente.

Incastrato dai video della banca

Mostrate le immagini l'anziana signora riconosceva senza ombra di dubbio la sua badante. Rintracciata la donna, i poliziotti hanno accertato che per non farsi “pizzicare” questa aveva fornito delle false generalità ai datori di lavoro.

Badante in manette a Villanova di Guidonia

Accompagnata negli uffici del commissariato per gli ulteriori accertamenti e sottoposta ai riscontri dattiloscopici per risalire le esatte generalità, una donna di origine romena, è stata denunciata in stato di libertà per il furto del bancomat e per gli indebiti prelievi: 4 in tutto per un valore di 3.000 euro. Sono in corso indagini per verificare ulteriori fatti analoghi commessi dalla straniera.