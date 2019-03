Acilia: baby gang responsabile di 40 rapine, due minorenni portati in comunità

Sono stati portati in comunità due degli arrestati della baby gang di Acilia, sgomintata l'8 marzo scorso gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Lido. Le indagini avevano portato a 3 misure cautelari in carcere nei confronti di tre minorenni nonché arrestato in flagranza due maggiorenni, responsabili di oltre 40 rapine.

Tra le vittime anche dei bambini. Ad uno hanno portato via lo zaino, glielo hanno svuotato sui binari del trenino. A un altro, accerchiato mentre andava a scuola, hanno strappato via la cartella. Nelle immagini delle telecamere di video sorveglianza si vede invece il tentativo di una giovane vittima di tentare di evitare un furto, senza però riuscirci.

Non solo rapine e furti però. Nel bar all'interno della stazione, la baby gang, come si vede nel video, ha minacciato i gestori chiedendo soldi per scongiurare la distruzione con il fuoco del locale. All'esterno dello scalo della Roma Lido, invece, hanno aggredito un ambulante ribaltandogli il banchetto dopo il suo rifiuto di consegnargli il guadagno giornaliero.

Stamattina, a carico di due dei minorenni arrestati, è stata notificata l'ordinanza di collocamento in comunità. Resta nel carcere minorile invece la terza minorenne.