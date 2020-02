Pax mafiosa, l'avvocata del boss: "Per caso al summit con Piscitelli e Casamonica. Non portai pizzini a Spada"

"Sono andata al ristorante di Grottaferrata in maniera occasionale, casuale. Avevo appuntamento con Fabrizio Piscitelli e sua moglie a casa loro, ma lui non c'era perché era a pranzo con altre persone e per questo l'ho raggiunto al ristorante".

L'avvocato Lucia Gargano, finita ai domiciliari nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma con l'accusa di concorso in associazione a delinquere di stampo mafioso insieme a Salvatore Casamonica, si è così difesa davanti al Gip Corrado Cappiello che l'ha interrogata per due ore.

Nel presunto 'summit' ad un ristorante di Grottaferrata, insieme a Casamonica e Gargano, c'era anche Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso il 7 agosto scorso nel parco degli Acquedotti.

Gargano, accompagnata dal suo difensore, l'avvocato Alessandro De Federicis, è stata ascoltata negli uffici del gip di Roma. Presenti all'interrogatorio di garanzia anche i pm Ilaria Calò, Mario Palazzi e Giovanni Musarò.

"Ad Ottavio Spada, che non era mio neanche cliente, non ho portato alcun messaggio", ha poi sottolineato l'avvocato Gargano.

"Non ho incontrato il giorno dopo (l'incontro a Grottaferrata, ndr.) Ottavio Spada, ma 8 giorni dopo. Sono stata a Rebibbia per incontrare altri clienti" ha aggiunto Gargano.

Secondo le accuse, dalle carte si scopre che l'avvocato non solo avrebbe portato i messaggi in carcere ma anche che i criminali le si sarebbero rivolti per qualsiasi richiesta.

E in più, sempre secondo le accuse emerse dal lavoro degli inquirenti, che lei si sarebbe messa a disposizione per capire sia in che direzione si muovevano le indagini, sia per insegnare come ostacolare l'attività delle forze dell'ordine. Ecco perché la Finanza e la Distrettuale Antimafia hanno chiamato l'operazione Tom Hagen, come il famoso legale-garante interpretato da Robert Duvall, nel film Il Padrino.