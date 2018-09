Mangiano funghi appena raccolti: sei persone in ospedale

Si sono presentati in ospedale a Frascati questa mattina con forti dolori addominali. Hanno riferito di aver ingerito dei funghi e con loro hanno portato anche degli "avanzi" della sera prima. Un'intera famiglia si è sentita male dopo aver ingerito funghi appena raccolti. I fatti a Rocca di Papa dove ieri la famiglia aveva raccolta quelli che credeva essere degli esemplari commestibili. Così, evidentemente, non era.

Nella notte i primi malori e stamattina la corsa in ospedale. I sei, tra i 78 e i 16 anni, sono stati smistati in vari ospedali di Roma e provincia. Si tratta di un uomo di 78 anni e sua moglie, della loro figlia e della nipote adolescente di 16 anni. Con loro anche una sorella dell'anziano e la figlia della stessa di 37 anni. Per due di loro le condizioni sono più critiche e per questo vengono tenuti sotto osservazione.

I funghi sono stati consegnati alla Asl per le verifiche del caso. Ad allertare i carabinieri della compagnia di Frascati, che indagano sull'accaduto, i medici del Pronto Soccorso.