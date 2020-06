Rapina all'Aventino, donna aggredita in strada: ladri fuggono con Rolex e 1000 euro in contanti

Forse chi l'ha rapinata, conosceva i suoi spostamenti. Di certo c'è che i ladri, a volto coperto, hanno agito con efferatezza rubandole 1000 euro in contanti ed un Rolex dal valore di 8mila euro. Un maxi colpo consumato a mezzogiorno di domenica 15 giugno all'Aventino.

I fatti sono andati in scena in via Santa Sabina. La vittima, una donna di 52 anni, è stata aggredita e rapinata in strada da due uomini in scooter con casco e volto travisato. Una tecnica già usata più volte dai malviventi che mettono nel loro mirino i Rolex.

Scene già viste, l'ultima a Prati dove i ladri rubarono un orologio della nota marca dal valore di 12mila euro. Questa volta i due sono fuggiti con un bottino complessivo, tra denaro e Rolex, di novemila euro. La donna, spaventata, non è rimasta ferita. Sul caso indagano gli agenti del Commissariato Trevi della polizia di Stato, giunti sul posto.