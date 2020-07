Autostazione Tibus, viaggio stupefacente: alla stazione con borsone pieno di marijuana

Vagava in stazione, forse in cerca del contatto giusto. La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato un 31enne nigeriano per detenzione ai fini di spaccio di 5,8 chili di marjiuana.

I Carabinieri hanno notato l'uomo, senza fissa dimora, aggirarsi con fare sospetto con un grosso borsone nei pressi dell'autostazione Tibus e lo hanno fermato per un controllo. All'interno sono stati trovati 4 involucri contenenti la droga. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.