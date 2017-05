Prenestino, incendio doloso contro un'autoscuola: in zona secondo caso in pochi giorni

La serranda sollevata per far passare il liquido infiammabile. Quindi la fiammata. Alba di paura al Prenestino. In viale Agosta, civico 29 un'autoscuola è finita vittima di quello che sembra essere a tutti gli effetti un attentato doloso. Ad evitare il peggio i residenti che poco dopo le 6 del mattino, sentiti i rumori e l'odore di bruciato, hanno allertato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

I pompieri, giunti sul posto quasi subito, hanno domato il principio d'incendio, limitando i danni, circoscritti alla serranda, andata distrutta, e ad una fiammata in sala d'attesa. Domani si punta alla riapertura. Alessio, titolare dell'autoscuola, non sa spiegarsi quando accaduto: "Mai ricevuto minacce, nessuno dispetto, nulla di nulla. Non so davvero cosa pensare. Abbiamo 200 iscritti, 200 persone che devono prendere la patente e anche per loro domani puntiamo a riaprire subito".

A rendere preoccupante quanto accaduto un precedente, sempre nei confronti di un'autoscuola della zona. Secondo quanto si apprende infatti in via dei Castani in settimana si è verificato un episodio simile, con la stessa dinamica: serranda sollevata, liquido infiammabile e incendio doloso. Anche lì, per fortuna, i danni sono stati limitati.

E al Prenestino-Centocelle i cittadini sono preoccupati. Atti vandalici e attentati come quello di questa notte sembrano diventati la quotidianità. Racconta un medico sulla cinquantina, residente di viale Agosta: "L'altra notte hanno dato fuoco a tre Smart qui dietro. In settimana in viale Partenope un'auto ariete ha sfondato un esercizio commerciale. Stessa cosa a Tor De Schiavi. Davvero non sappiamo cosa pensare".