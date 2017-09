Alla guida con 765 multe ancora da pagare protesta: "Ve la prendete con la gente onesta"

Circolava con una Fiat Panda priva di assicurazione, due sequestri alle spalle e 765 multe da pagare. Protagonista un uomo del reatino residente a Roma, fermato in via delle Botteghe Oscure da una pattuglia della Polizia Locale in servizio "Street Control".

Insospettiti dalle condizioni di una vecchia utilitaria parcheggiata in divieto, gli agenti, appartenenti al GPIT, si sono fermati per accertare la situazione.

I controlli sono stati sorprendenti: l'uomo, 75 anni, poi giunto sul posto poco dopo, è risultato avere la patente scaduta di validità da due anni con a carico una collezione di ben 765 verbali mai pagati: il veicolo, poi, rappresentava un vero pericolo ambulante, perchè era sprovvisto di assicurazione e revisione da tempo imprecistao.

Alla contestazione dei nuovi verbali l'uomo ha addirittura protestato, dicendo "Invece di prendervela con i delinquenti ve la prendete con la gente onesta".Già sottoposto nel 2016 aper la medesima infrazione, il veicolo è stato nuovamente sequestrato e affidato in depositeria. Le infrazioni contestate oggi, anche per aver circolato con il veicolo sequestrato, risultano pari a, che si sommeranno alle precedenti.