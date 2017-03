Chiuso autolavaggio irregolare: scaricava acqua e saponi in fogna senza depurazione

Un autolavaggio irregolare che scaricava acqua sporca e saponi in fogna senza depurazione. E' quanto hanno sequestrato stamattina gli agenti dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale nella zona del Portuense. In particolare i sigilli sono stati posti all'esercizio commerciale in quanto privo di filtri per lo scarico di acque reflue industriali, in palese violazione delle normative ambientali e sull’inquinamento.

MULTA E DENUNCIA - Il proprietario dell'autolavaggio nel Municipio Arvalia, un cittadino di nazionalità egiziana, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria ed a suo carico pendono i lavori di regolarizzazione della struttura e l’obbligo di fornirsi di tutte le autorizzazioni necessarie. I vigili urbani lo hanno multato con una sanzione amministrativa di 2500 euro.