Tor Bella Monaca: allacci abusivi alle fogne, chiusi tre autolavaggi

Controlli dei Carabinieri a Tor Bella Monaca che hanno portato alla chiusura di tre autolavaggi a mano I militari, unitamente a personale della Polizia locale di Roma Capitale del VI Municipio Sezione Commercio e Sezione Tutela Ambiente, hanno effettuato un vasto e mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in materia alimentare e ambientale.

Nel corso dei controlli agli autolavaggi sono emerse delle violazioni alla normativa del settore, in particolare sono stati denunciati i titolari delle tre attività, in quanto le stesse venivano esercitate senza il possesso del titolo autorizzativo per allaccio in fogna delle acque reflue industriali e si è proceduto alla chiusura immediata dei tre autolavaggi irregolari.

I un altro controllo, invece, imilitari dell'Arma con l'ausilio della Polizia municipale, hanno proceduto a controllare tre esercizi commerciali di rivendita di prodotti ortofrutticoli. Durante il controllo sono emerse delle violazioni alla normativa di settore e, in particolare, sono stati sanzionati amministrativamente due punti vendita, per aver "riposto a terra numerose cassette contenente prodotti ortofrutticoli" e per avere "ampliato l'esercizio di vicinato autorizzato oltre i limiti consentiti". I due esercizi commerciali sono stati multati di circa 10.800 euro.