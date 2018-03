L'autobus centra una buca ed il vetro "scoppia": illesi i passeggeri

Una buca centrata in pieno ed il rumore di vetri infranti. E' successo ieri, mercoledì 21 marzo, a Vitinia sull'autobus Atac 09, intorno alle 18:45 circa. Il bus percorreva via Sant'Arcangelo di Romagna quando, dopo aver centrato l'ennesimo cratere, il vetro non ha retto.

Illesi i passeggeri come testimonia Massimiliano Ballesio, un residente, presente sul mezzo pubblico che a RomaToday racconta i fatti: "Fortunatamente a bordo eravamo solamente in tre. L'autista andava molto piano e, malgrado la velocità ridotta, il vetro si è frantumato dopo aver colpito una serie di buche".

Quanto successo a Vitinia non è altro che uno spaccato dello scenario lunare nel IX Municipio. Una serie di crateri, infatti, hanno ormai tappezzato le strade di ogni quartiere. In quel municipio ancora non c'è traccia del bando per la manutenzione straordinaria delle strade mentre aumentano le ordinanze emesse dal Comando della Polizia Locale che sta imponendo limiti a 30 km orari in moltissime strade del territorio.