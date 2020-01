Autobus si guasta e si attivano gli estintori di emergenza: fumo invade via Tiburtina

Nessuna fiammata ma tanta paura quando una nube di fumo ha invaso parte della via Tiburtina, all'altezza del civico 520, nel tardo pomeriggio del 29 gennaio. Il motivo è riconducibile all'ennesimo guasto di un autobus Atac, questa volta uno della flotta della linea 163.

A dare l'allarme, facendo scendere i passeggeri a bordo, è stato l'autista del mezzo. Immediatamente i presenti sono scesi, qualcuno ha anche ripreso la scena credendo di trovarsi difronte ad un Flambus. Così non è stato.

Secondo quanto apprende RomaToday, per cause ancora da appurare si sarebbe l'attivato l'estintore automatico del bus Atac per un probabile malfunzionamento interno scaricando così la polvere, che ha successivamente generato la nube nella zona di Casal Bertone.

Verificato che si era trattato di un guasto tecnico, la vettura è rientrata con le sue ruote in rimessa. Tornerà preso in circolazione. Sul posto sono comunque intervenuti anche i vigili del fuoco, allertati dai passanti. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.