"Autobus scoperchiato a causa del vento a Roma". A denunciare il fatto, sulla sua pagina Facebook, è Micaela Quintavalle del sindacato Cambia-menti 410, che segnala il pericolo postando alcune foto degli autobus.



"Oggi c'è un vento particolarmente forte. Come potete vedere sta 'scoperchiando' le vetture. Questi pannelli vengono tenuti solo da cerniere. Potrebbe essere pericoloso se si dovessero staccare durante la marcia. Non vorrei fare la solita rompiscatole ma chiedo a tutti di fare attenzione", commenta la sindacalista. L'autobus in questione ha comunque raggiunto il deposito senza causare danni ai pendolari.