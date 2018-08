Autobus scoperchiato dal vento, le bombole di metano restano incustodite

Il maltempo di mercoledì 8 agosto ha causato disagi in provincia di Roma dai Castelli a Mentana ma anche scoperchiato un autobus Atac.



Una folata di vento e la copertura delle bombole di metano del bus 508 è volata via. È successo nel pomeriggio quando il mezzo Atac della rimessa di Tor Sapienza, stava passando in via Sant'Elpidio a Mare nel quartiere Giardini di Corcolle, tra via di Lunghezzina e via Ostra Vetere, ed è stato scoperchiato.



Quando il mezzo si è fermato, i passeggeri sono scesi e hanno aiutato l'autista a rimontarlo. Partita la segnalazione, sul posto è arrivato anche un tecnico.