Il vetro del bus si infrange in marcia. "Abbiamo sentito un rumore, come uno sparo"

Un rumore forte "come quello di uno sparo" o "di un sasso lanciato". Poi il vetro laterale dell'autobus 04 che si infrange e un piccolo foro ben visibile alla base. Una situazione su cui i Carabinieri hanno deciso di indagare dopo i rilievi del caso. E' successo oggi 8 agosto ad Acilia, alle 13:30, largo Rodolfo Villani a pochi metri dal centro sportivo Le Cupole.

Lì c'è un grosso piazzale ed il capolinea dello 04 Atac. A sentire il rumore sinistro il conducente del mezzo che ha fermato la vettura, fatto scendere e messo in sicurezza i passeggeri e allertato il Numero Unico per le Emergenze: ""Qualcuno ha colpito il bus o con un'arma ad aria compressa o lanciato un sasso con una fionda", ha riferito ai militari.

Versione data anche da alcuni utenti. I rilievi dell'Arma, tuttavia, al momento non hanno fatto emergere la presenza di sassi o di piombini sparati all'esterno o all'interno dello 04. I Carabinieri non escludono nessuna ipotesi: dall'atto vandalico alla rottura del vetro esterno causata dal sobbalzamento dell'autobus per una buca sull'asfalto.

"L'autista pensava fosse un colpo d arma. Questa è stata la sua prima sensazione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e per autista e utenti c'è stato 'solo' un grande spavento. Andiamo avanti così, sperando che non sia un cranio il bersaglio di chi si diverte tanto", commenta Micaela Quintavalle, Segretario Nazionale del sindacato CambiaMenti destituita da Atac dopo l'intervista a Le Iene, la cui causa di licenziamento è stata rinviata a settembre.