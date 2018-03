Monteverde: la strada sprofonda e l'auto viene inghiottita nella voragine

E' stata letteralmente inghiottita in una voragine dopo che la strada è sprofondata. La curiosa scena è accaduta questa notte a Monteverde, quando un'auto è stata sprofondata parzialmente in una maxi buca formatasi fra il marciapiede e la strada. A finire in buca una Dacia Duster, con una Fiat 500 in sosta davanti il crossover che ha rischiato di terminare nella stessa voragine.

Auto nella voragine a Monteverde

Atipica l'immagine che si sono trovati davanti i soccorritori ed i romani che hanno percorso il tratto della circonvallazione Gianicolense dove è sprodondata la strada. Finita nella buca con il lato destro, per tirare fuori la Dacia Duster dalla voragine è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, al lavoro con una autogru. I pompieri hanno inoltre messo in sicurezza l'area e la Fiat 500 che ha rischiato la stessa fine del crossover parcheggiato dietro l'utilitaria italiana.