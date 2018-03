Lungotevere in Augusta: auto investita dalla piena del Tevere

Non è stata portata via dalla corrente in quanto "ancorata" con una fune alla banchina del Tevere. A distanza di una settimana, come già documentato da un video di RomaToday, torna a far parlare di sé l'auto parcheggiata sulla banchina del fiume romano sotto il lungotevere in Augusta. Una Ford a rischio, come si poteva dedurre già quando il livello del fiume romano aveva cominciato ad alzarsi a causa del maltempo che aveva investito la Capitale sul finire dello scorso mese di febbraio. Stamattina (19 marzo 2018) con l'innalzamento delle acque, la stessa vettura, fotografata da centinaia di turisti e romani quasi come fosse un insolito monumento, ha fatto i conti con la piena del Tevere con la stessa terminata quasi completamente sotto il livello delle acque. Nella Focus parcheggiata non c'era nessuno.

Auto sommersa dal Tevere

Una immagine curiosa ma non nuova quella visibile nel fiume romano, era infatto lo scorso 3 marzo quando un'altra vettura venne inghiottita dalle acque del Tevere. In quel caso i carabinieri accertarono la proprietà della vettura, lasciata sulla banchina di Ponte Regina Margherita dalla cliente di uno dei ristoranti che si trovano sui "barconi" ormeggiati sul fiume dell'Urbe.