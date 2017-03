Auto rimane bloccata nel passaggio a livello chiuso: disagi sulla linea Fl4

Un'auto bloccata fra le barriere del passaggio a livello regolarmente chiuso. Questa l'inusuale scena visibile ieri sera nella zona dei Castelli Romani, sui binari della linea regionale Fl4 Roma-Albano Laziale. Sono le 20:30 di sabato 18 marzo, quando la presenza della vettura bloccata sulla linea ferrata fra le stazioni di Ciampino e Marino Laziale ha richiesto la sospensione della circolazione ferroviaria nel tratto interessato dal fatto. Attivati da Trenitalia dei servizi bus sostitutivi fra Albano Laziale e Ciampino la circolazione è stata riattivata alle 21:20 circa. Nel corso dell’interruzione 2 regionali sono stati limitati nel percorso di viaggio.

CODICE DELLA STRADA - RFI rammenta che, per evitare questo tipo di inconvenienti e altri incidenti ancora più gravi, è necessario rispettare il Codice della Strada (art. 147). Il passaggio a livello deve essere attraversato solo quando le barriere sono completamente alzate, attendendo quindi la completa riapertura di queste. Quando le sbarre iniziano a chiudersi è assolutamente necessario fermarsi. E, quando sono abbassate, è vietato, oltre che pericoloso, tentare di sollevarle, scavalcarle o passarci sotto. Per la propria sicurezza e per quella degli altri è quindi necessario rispettare la segnaletica e i semafori stradali che proteggono gli attraversamenti ferroviari.