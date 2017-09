Sosta selvaggia a Trastevere: rimosse 41 auto

Continua il contrato alla sosta selvaggia a Trastevere. Gli agenti del Gruppo Pronto Intervento Traffico (GPIT) della Polizia Locale, ieri 15 settembre, hanno multato e rimosso numerose auto in sosta vietata, portate via per liberare i vicoli, garantire fruibilità ai residenti e permettere il passaggio di eventuali mezzi di soccorso. Gli agenti hanno rimosso 41 veicoli e multato 69 automobilisti indisciplinati.

Più decoro a Trastevere

Controlli, della Polizia Locale, che hanno già portato gli effetti desiderati nelle zone della movida anche in considerazione dell'ordinanda anti alcol. Dalle ore 22, infatti, sono gli stessi gestori a raccomandare ai giovani di bere in bicchieri di plastica, oppure all'interno delle aree di pertinenza dell'attività, con il risultato di strade più libere e pulite.

Poi, a mezzanotte, per favorire ed assistere gli operatori dell'AMA gli agenti invitano gentilmente i giovani a liberare gli scalini per permetterne la pulizia, sia a Santa Maria in Trastevere che nella vicina Piazza Trilussa.

Altro segno dei positivi risultati dell'attività di contrasto si percepisce dal numero di bottiglie che gli operatori raccolgono e portano via in questa fase, ossia un volume ridotto a 1/10 di quanto veniva raccolto prima dell'istituzione dell'Ordinanza stessa.