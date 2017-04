La maratona dei vigili: rimosse 220 auto lungo il percorso

Gli avvisi non sono bastati. Nel giorno della Maratona di Roma, che ha visto l'ennesimo trionfo degli atleti africani e un altro successo per Alex Zanardi, a tenere banco è stato anche un vero e proprio blocco del traffico che ha coinvolto mezza Capitale. Limitazioni alla viabilità che, grazie ai mezzi pubblici gratuiti per gli atleti, sono state ben sopportate dai romani.

AUTO RIMOSSE - Non tutti, però, hanno vissuto una domenica sera. Ben 220 auto, infatti, sono state rimosse perché in divieto o in sosta di intralcio dai quattro gruppi della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno operato: Trevi, Prati, Parioli e Tintoretto. Il tutto nonostante nei giorni passati erano stati diffusi diversi avvisi alla cittadinanza.

VIGILI IMPEGNATI - Oltre 600 gli agenti dispiegati ieri dal Comando Generale lungo i 42 chilometri di percorso che, sotto una pioggia pressoché ininterrotta, hanno scortato gli atleti ed effettuato le necessarie chiusure, vigilando sul tracciato e garantendo la sicurezza stradale di tutti, prestando anche soccorso ove necessario.



ATLETA SOCCORSO - Come accaduto a Ponte Testaccio alle 9:30, dove un agente della Polizia Locale è stato il primo ad accorgersi del malore di un corridore che, fermatosi, avvertiva dolori al petto. Grazie alle comunicazioni con la centrale, l'arrivo dei mezzi di emergenza è stato immediato, e l'uomo è stato assistito dai sanitari, non in pericolo di vita.

Prima della riapertura finale di tutte le chiusure, effettuata gradualmente al passaggio degli ultimi atleti, il personale della Polizia Locale ha comunque operato limitando al massimo i disagi, assistendo le, creando corridoi speciali per il traffico veicolare e permettendo, quando possibile,

Nel pomeriggio, alla fine della manifestazione, le pattuglie hanno rimosso la segnaletica temporanea installata e hanno assistito la rimozione delle numerose transenne installate lungo i percorsi.