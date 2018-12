Non si fermano all'alt, inseguiti danneggiano altre auto e si ribaltano

Non si sono fermati all’alt della Polizia dando vita ad un pericoloso inseguimento in pieno giorno per le strade di Finocchio, periferia est della Capitale. Hanno percorso a forte velocità alcune vie adiacenti via Laganadi tamponando anche alcune auto in sosta. Infine, inseguiti dagli agenti del commissariato Casilino Nuovo, la loro macchina si è ribaltata. È accaduto intorno alle 14:30 di venerdì 21 dicembre.

I tre, di 19, 20 e 31 anni, usciti indenni dall’autovettura, hanno tentato la fuga aggredendo gli agenti ma sono stato bloccati. Portati in commissariato, i tre sono stati arrestati per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.