Auto in fiamme a Torre Spaccata, trovata tanica di benzina: pista dolosa

Non ha precedenti e ha raccontato alla Polizia di non aver mai subito minacce il proprietario dell'auto distrutta dalle fiamme ieri, poco prima delle 8, in via Marco Calidio, nella zona di Torre Spaccata, al Casilino di Roma.

Distrutta dal rogo un'auto Fiat Punto, accanto alla quale la Polizia ha rinvenuto una tanica di benzina. A indagare sulla pista dell'incendio doloso sono gli agenti del commissariato Casilino e la Scientifica.