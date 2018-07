Auto in fiamme sulla Colombo: strada chiusa e traffico in tilt

Auto in fiamme sulla via Cristoforo Colombo oggi 14 luglio. Intorno alle 12:45 un veicolo, per cause ancora da appurare, ha preso fuoco all'altezza del chilometro 24, a Casal Palocco, in corrispondenza con via Canale della Lingua.

Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Ostia con un'autobotte e la Polizia Locale che ha chiuso la strada, sia centrale che laterale, per permettere i soccorsi. Traffico in tilt verso Roma.