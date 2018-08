Auto con intestazioni fantasma per compiere furti: nei guai tre imprenditori

Auto fantasma intestate ad ignari cittadini utilizzate per commettere reati. Dalle Marche alla Capitale sono stati i carabinieri della Compagnia di Numana, località balnera nell'area della Riviera del Conero, a fare luce sull'accaduto denunciando tre imprenditori, due donne di 45 anni residenti nella provincia di Frosinone e un uomo, anche lui 45enne, residente a Roma. A loro viene contestato loro il falso ideologico.

Auto con intestazioni fantasma

Le indagini dopo che i militari dell'Arma hanno fermato una banda dedita ai furti in abitazione a bordo di una Alfa 147 intestata a un imprenditore romano di 51 anni. Peccato che quest’ultimo fosse all’oscuro di essere proprietario della vettura in questione. E così, scavando, i carabinieri di Numana hanno scoperto un giro di false attestazioni e denunciato i tre titolari di agenzie di pratiche automobilistiche.

Falso ideologico

Sarebbero responsabili, attraverso gli Sportelli telematici dell’automobilista, di aver falsamente attestato la compravendita dell’Alfa 147 utilizzata per scorribande su tutto il territorio nazionale e, in particolare, sulla costa marchighiana. Le indagini sono ancora in corso. (da AnconaToday)