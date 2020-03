Niente candeline, ma specchietti auto da rompere in serie: la festa di compleanno di un 17enne romano

Una festa per i 17 anni andata male, una lite tra fidanzatini sfociata in danneggiamento e vandalismo contro le auto in sosta sulla strada. A ricevere come regalo per il compleanno una denuncia a piede libero con l’accusa di danneggiamento aggravato un adolescente romano. E’ accaduto nella zona dei Monti Tiburtini.

I fatti in via dei Monti Tiburtini nella serata di lunedì 9 marzo. Qui il 17enne, che era in giro con la fidanzatina per festeggiare il suo 17° compleanno, al culmine di una lite per futili motivi che i due stavano avendo, ha dato in escandescenze iniziando a colpire le auto parcheggiate lungo la strada.

A seguito della segnalazione giunta al 112 da alcuni abitanti di zona, i Carabinieri della stazione Roma Casalbertone sono intervenuti immediatamente sorprendendo il minorenne mentre ancora colpiva i veicoli, provocando la rottura degli specchietti retrovisori di 5 diverse autovetture.

Il minore è stato identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per poi essere affidato ai familiari.