Il lite con il fratello scende in strada e danneggia le auto in sosta

In lite con il fratello, è sceso in strada, in via Sisto IV iniziando a danneggiare alcuni veicoli parcheggiati. E' accaduto poco dopo la mezzanotte del 7 maggio a Primavalle. Quando i poliziotti del commissariato Aurelio sono arrivati sul posto, l’uomo, identificato per un uomo di 55 anni, ha iniziato a dare in escandescenza aggredendoli.

Danneggia auto a Primavalle dopo lite con il fratello

Accompagnato negli uffici di polizia è stato arrestato per minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale nonché per danneggiamento aggravato. La madre dell’uomo, caduta per dividere i due fratelli, è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso.