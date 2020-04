Danneggiatore seriale di vetture: fermato l’incubo degli automobilisti di Fidene

Un incubo per gli automobilisti di Fidene. Sono stai i carabinieri della locale stazione, al termine di una breve attività di indagine, a dare un nome e un volto al “danneggiatore seriale” di auto, che tra lo scorso 21 e il 23 aprile, ha preso di mira 6 autovetture parcheggiate in via Quarrata.

Si tratta di un 37enne romano operaio, con precedenti, identificato grazie alla visione delle immagini riprese da un sistema di videosorveglianza presente sul posto e vari servizi di appostamento.

I Carabinieri hanno accertato che l’uomo, in tutti e sei gli episodi, ha danneggiato i veicoli tramite la rottura dei tergicristalli. Per il 37enne è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di danneggiamento.