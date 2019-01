Fermato su auto con targa straniera: aggredisce agenti, nascondeva armi da taglio

Ha aggredito gli agenti che lo hanno fermato dopo un controllo stradale. Un uomo di 50 anni è stato arrestato dagli agenti del I Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale, per essersi reso responsabile dei reati di resistenza, violenza e oltraggio nei confronti di pubblico ufficiale, oltrechè per porto abusivo di armi.



Nel primo pomeriggio di ieri, durante i controlli di polizia stradale nel quartiere Esquilino, gli agenti hanno fermato un veicolo con targa francese: alla guida un italiano, nativo del Marocco ma residente in Italia già da diversi anni.

Questo l'ultimo dei numerosi casi già scoperti dagli uomini del I Gruppo, diretti dal Dirigente Maurizio Maggi, risultati non in regola con la nuova normativa sulla circolazione delle auto sul territorio italiano immatricolate all'estero.



Nel corso degli accertamenti l'uomo ha iniziato ad opporre resistenza, cercando di interrompere ripetutamente le verifiche in atto fino ad aggredire gli agenti. Il personale, insospettito dall'atteggiamento del cinquantenne, procedeva ad un ulteriore controllo del veicolo, rinvenendo all'interno dello stesso un coltello e un paio di forbici di grandi dimensioni. Il mezzo è stato sequestrato e l'uomo è stato condotto presso gli uffici di via della Greca e tratto in arresto per il processo con rito direttissimo.