In auto con gioielli e argento rubati, nella vettura anche il kit del ladro e 2500 euro

Un'auto sospetta, poi il fermo e la scoperta di monili, argento e preziosi, tutti di provenienza furtiva. Nella vettura anche dei grimaldelli, soldi in contante ed il kit del ladro.

Il fermo per ricettazione di un 48enne è scattato nella serata di giovedì a seguito di un controllo effettuato nello stesso pomeriggio nei confronti di un uomo a bordo di autovettura dai poliziotti del commissariato San Lorenzo, diretto da Luigi Mangino.

Il controllo è avvenuto dopo che il conducente, un algerino di 48 anni, alla vista degli agenti, ha accelerato la marcia assumendo quindi un atteggiamento sospetto. E’ stato in quel momento che i poliziotti hanno deciso di seguirlo per un po’ fino a fermarlo all’altezza di viale dello Scalo di San Lorenzo.

La perquisizione personale è stata estesa anche al veicolo dalla quale si rinveniva denaro contante pari a 2580 euro, un monile in oro e svariati oggetti in argento per un peso di circa 320 grammi, chiavi alterate e grimaldelli nonché strumenti di misurazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per questi motivi si è proceduto nei confronti dello straniero al fermo di indiziato di delitto per ricettazione e associato presso il carcere di Regina Coeli in attesa della convalida. Inoltre, lo stesso, già con precedenti di polizia specifici, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per “possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli” nonché per “rifiuto di fornire le proprie generalità”.