Fotonotizia: a Casale Nei un'auto abbandonata vicino i cassonetti dell'immondizia

Una città purtroppo abituata all'abbandono indiscriminato in strada di rifiuti di ogni tipo e grandezza. Così se le immagini di degrado hanno immortalato nel corso degli anni frigoriferi, materassi, cucine a gas, sanitari per il bagno, armadi ed un vasto repertorio di rifiuti ingombranti in ogni angolo di Roma, a Casale Nei, quartiere residenziale del III Municipio Montesacro posto tra Vigne Nuove ed il Parco delle Sabine (Porta di Roma), qualcuno ha deciso di abbandonare qualcosa di un po' più grande, un'automobile.

AUTO IN VIA SOLDATI - La vettura, a distanza di quattro giorni, è infatti ancora ben visibile su un prato di via Mario Soldati, dove è comparsa dalla mattina dell'1 gennaio. Una vettura in "sosta" oltre il marciapiede, nell'area adiacente i cassonetti dell'immondizia, altezza incrocio con viale Cesco Baseggio. Resta da comprendere come una Seat Leon possa essere finita su un terreno incolto, tra le ipotesi quella di una vettura rubata abbandonata la notte di San Silvestro. Intato i cittadini attendono che qualcuno la rimuova.

