Via Fani: monumento Aldo Moro imbrattato con la scritta BR, denunciato autista Ncc

E' un autista Ncc romano l'uomo che la notte dello scorso 22 marzo ha imbrattato il monumento dedicato ai Martiri di via Fani con la scritta B.R. (Brigate Rosse). I carabinieri del Nucleo Investigativo nella mattinata di oggi hanno eseguito il decreto di perquisizione personale e locale, con contestuale informazione di garanzia, emesso dalla Procura di Roma, nei confronti del soggetto ritenuto responsabile del reato di “Deturpamento e imbrattamento di cose altrui”, in relazione alla scritta impressa con sulla lapide in memoria della scorta di Aldo Moro.

Incastrato dalle telecamere

I Carabinieri del Nucleo Investigativo, coordinati dalla Procura di Roma, sono arrivati ad individuare l’autore del delitto grazie ad una complessa attività investigativa che si è sviluppata attraverso la visione delle telecamere posizionate lungo le vie di accesso/fuga a Via Fani, accertamenti di natura informatica, analisi di dati di traffico telefonico e di diversi profili presenti su vari social network.

Autista Ncc denunciato per la scritta BR al monumento di via Fani

Il soggetto denunciato è un romano, 47enne, incensurato, autista NCC, che non sembra avere, al momento, alcun collegamento con ambienti di area eversiva. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti i capi di abbigliamento e la bomboletta di vernice spray utilizzati in occasione del deturpamento. I Carabinieri hanno inoltre rinvenuto nell’abitazione dell’uomo un proiettile cal. 9x21 e una decina di bossoli di vario calibro abusivamente detenuti.