Multa da 500 euro ad autista Atac senza mascherina: "Si appannano gli occhiali, non vedo"

"Porto gli occhiali, con la mascherina si appannano e non vedo niente". Si è giustificato così l'autista Atac multato perché scoperto alla guida del bus senza le protezioni individuali obbligatorie, quelle imposte da ordinanza regionale per riorganizzare il trasporto pubblico nella fase 2 del trasporto pubblico.

Alla guida di una vettura della linea 87, all'altezza di largo di Torre Argentina, è stato fermato questa mattina intorno alle 10 dagli agenti della Polizia locale, impiegati nei controlli delle misure necessarie per tenere sotto controllo ora più che mai la diffusione del coronavirus.

Una multa salata per il guidatore: 530 euro. Nel verbale redatto dagli agenti la motivazione addotta riguarda la difficoltà di tenere sul viso la protezione insieme agli occhiali da vista.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Commenta l'accaduto Claudio De Francesco, segretario regionale di Faisa Confail. "Ha sbagliato, ma potevano fare un ammonimento non una sanzione da più di 500 euro. Senza contare che Atac aveva emanato una direttiva in cui diceva che doveva essere messa solo in caso di emergenza". Il quadro normativo poi è cambiato, ma il sindacato avrebbe auspicato un approccio più morbido. "Fino a ieri gli autisti erano eroi, il Comune ha dimenticato di averli lasciati soli senza protezioni in piena pandemia".