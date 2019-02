Autista Atac salva ragazza dal suicidio: la 20enne era pronta a lanciarsi nel vuoto

Tragedia evitata grazie al coraggio e al sangue freddo di un autista dell'Atac che, nella notte scorsa, ha salvato dal suicidio una ragazza.

Autista Atac salva ragazza dal suicidio

C.M., autista Atac di 52 anni e padre di tre figli, era appena uscito dal deposito di Portonaccio per andare a prendere servizio sulla linea bus 46 a Monte Mario ma, appena svoltato sul ponte all’altezza della stazione Tiburtina, ha intravisto una sagoma al di là del parapetto.

Il dipendente di Atac ha così immediatamente fermato il mezzo ed è sceso per vedere che cosa stesse succedendo: davanti a lui una giovane ragazza, di circa 20 anni, mora, ben vestita, era già in bilico sul vuoto.

Una 20enne pronta a lanciarsi nel vuoto a Tiburtina

“Fermati, che stai facendo? Scendi da lì, è pericoloso!” - le prime parole dell'uomo alla giovane che però, disperata in lacrime, non vuole dare ascolto e gli intima di non avvicinarsi.

L'autista, con sensibilità e tatto, continua a parlarle finchè non riesce a calmarla.

Nello stesso istante si ferma un altro collega che in moto è diretto in rimessa per prendere servizio. La ragazza, a questo punto, si spaventa e urla ad entrambi di andare via minacciando di buttarsi nel vuoto.

Sono attimi concitati. L’autista in moto si allontana e chiama i carabinieri. Nel frattempo, C. M. convince la ragazza a scavalcare il parapetto e continua a rassicurarla.

Atac: "Grazie per aver scongiurato il peggio"

La giovane, sconvolta, scappa piangendo verso via di Portonaccio, dove i carabinieri la ritroveranno in stato confusionale.

"Ringraziamo l’autista per aver scongiurato il peggio" - ha commentato Atac rendendo nota la vicenda che fortunatamente ha avuto lieto fine.