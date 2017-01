Disabile si perde sulla linea 69, autista Atac lo aiuta a ritrovare la mamma

Un storia terminata con un lieto fine. E' l'avventura che ha visto come protagonista un disabile che si era smarrito lungo la linea 69 dopo essere sceso dal bus, non visto dalla persona che lo accompagnava.

L'uomo soffre di autismo e si trovava a bordo del bus 69 in direzione Largo Pugliese, quando, per motivi imprecisati, arrivato nella zona di Prati Fiscali è sceso alla fermata sbagliata, sorprendendo la badante che lo accompagnava. La donna, avvedutasi dell'accaduto, ha subito avvisato i familiari e poi si è rivolta al personale Atac chiedendo assistenza.



Gli operatori Atac, attraverso il coordinamento attivato dalla Centrale Operativa, si sono messi subito alla ricerca del disabile sparito ed è stato così che un'autista in servizio sul 69 direzione Clodio, dopo aver notato una persona aggirarsi in evidente stato di difficoltà nei pressi della fermata Prati Fiscali altezza Val di Lanzo, ha fermato il mezzo, avvicinato l'uomo e, chiamandolo per nome, lo ha rassicurato e invitato a salire a bordo.



Il disabile, convinto dall'autista Atac, si è lasciato accompagnare fino al capolinea di piazzale Clodio dove, anche alla presenza di un ispettore dell'azienda di trasporti romana e delle forze dell'ordine, è stato finalmente abbracciato dalla madre che ha ringraziato l’azienda per il pronto intervento e per lo scampato pericolo.