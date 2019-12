Autista Atac aggredito dal branco: caccia a 4 giovani. "Dateci i taser"

Ancora un autista Atac aggredito a Roma. Dopo i fatti di Cornelia, questa volta, l'episodio è avvenuto in zona Ponte Milvio. Qui, sull'autobus della linea 301, sabato 7 dicembre un branco di giovani ha preso a pugni in faccia il conducente del mezzo pubblico.

I fatti sono avvenuti intorno alle 22:30 in via Nemea, all'altezza dell'incrocio con via Orti della Farnesina. Tutto è iniziato quando il conducente Atac ha chiesto ai giovani passeggeri di fare meno confusione.

I giovani, quattro, non hanno accettato il rimprovero e si sono scagliati contro l'autista prendendolo a pugni in faccia. Il dipendente Atac, ferito sul labbro, è stato soccorso dai presenti sul 301 mentre il gruppo di giovani è fuggito.

Sul posto, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Ponte Milvio che stanno cercando di risalire all'identità del branco.

Il sindacalista Claudio De Francesco, a Roma Today, chiede all'amministrazione Raggi e ad Atac interventi immediati: "Oramai questo management pensa solamente a talent in stile X Factor invece di pensare alla sicurezza dei propri lavoratori. Il trasporto pubblico e la tutela dei lavoratori è una cosa seria bisogna fare al più presto qualcosa prima che ci scappi il morto dateci i taser. Non se ne può più", tuona il sindacalista Faisa Sicel.

"Usb e Orsa proprio in queste ore stanno discutendo sulla sicurezza dei lavoratori che operano sul front line in Atac, problemi che da come si evince purtroppo sono tornati in auge, non è più possibile tollerare queste situazioni, chiediamo interventi certi, non serve armare i conducenti ma politiche che facciano avere alla cittadinanza un servizio degno della Capitale", sottolinea Michele Frullo, sindacalista Usb.