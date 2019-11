Autista Atac colpito a bastonate: caccia all'aggressore in fuga

Torna l'incubo delle aggressioni agli autisti Atac a Roma. L'ultimo fatto è avvenuto intorno alle 5:45 di martedì 12 novembre, in piazzale del Verano. Qui un uomo, probabilmente sotto effetto dell'alcol, ha aggredito un conducente di una vettura con un bastone per poi fuggire.

Il dipendente Atac, ferito, è stato soccorso dal personale medico del 118 e portato all'ospedale Sandro Pertini. Non è grave. Sul posto, per far luce sulla vicenda, i carabinieri di piazza Dante e del Nucleo Radiomobile. Saranno loro a determinare la dinamica dell'aggressione e a dare la caccia al violento.

Un episodio non nuovo a Roma. Poco meno di un mese fa i sindacati, a seguito dai tanti fatti di violenza, fecero uno sciopero ma poco è cambiato come testimonia Claudio De Francesco, segretario regionale della Faisa Sicel: "Ancora non si è fatto nulla. Con questa giunta purtroppo si fanno sempre proclami su Facebook e null'altro. Basta non ne possiamo più, dateci la possibilità di difenderci forniteci i taser e non il tesserino di polizia amministrativa, un titolo oramai obsoleto che non serve a niente",